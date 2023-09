Chefe da OMS pressiona China por "acesso total" a dados para investigar origem da Covid-19

(Reuters) - O líder da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu a Pequim que ofereça mais informações sobre as origens da Covid-19 e disse estar determinado a enviar uma segunda equipe para investigar o assunto, informou o Financial Times neste domingo.

“Pressionamos a China para conceder acesso total e pedimos aos países que dêem atenção a esta questão durante as suas reuniões bilaterais – e assim pressionar Pequim a cooperar”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao jornal.

Os comentários do líder da OMS ocorrem num momento em que as autoridades de saúde e as empresas farmacêuticas em todo o mundo correm para atualizar as vacinas e assim combater novas variantes emergentes do coronavírus.