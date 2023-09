Corte Internacional de Justiça ouvirá versão russa sobre caso de genocídio na Ucrânia

As autoridades russas continuam acusando a Ucrânia de cometer genocídio.

A Rússia quer que o caso seja arquivado e opõe-se à jurisdição da Corte Internacional de Justiça (CIJ). As audiências, marcadas para 27 de setembro, não se aprofundarão no mérito do caso e se concentrarão em argumentos legais sobre jurisdição.

Moscou defende que a Ucrânia está utilizando o caso como uma forma indireta de obter uma decisão sobre a legalidade geral da sua ação militar.

A Ucrânia já superou um obstáculo depois que o tribunal decidiu a seu favor numa decisão preliminar sobre o caso, em março do ano passado. Com base nisso, o tribunal ordenou que a Rússia cessasse imediatamente as ações militares na Ucrânia.

Nas audiências, o tribunal também ouvirá outros 32 estados, todos apoiando o argumento da Ucrânia de que o tribunal tem competência para avançar no caso.

“Parece bastante positivo que o tribunal considere que tem jurisdição”, disse Juliette McIntyre, professora de direito na Universidade do Sul da Austrália e observadora do CIJ.