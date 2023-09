Drones ucranianos atacam a Crimeia, Moscou e depósito de petróleo, diz Rússia

(Reuters) - A Rússia disse que frustrou um ataque ucraniano coordenado contra a Crimeia no início do domingo, enquanto drones também atacaram Moscou, interrompendo o tráfego aéreo na capital, e causaram um incêndio em um depósito de petróleo no sudoeste do país.

Nos últimos dias, a Ucrânia lançou uma série de ataques contra alvos militares russos na Crimeia ocupada, incluindo as instalações da Frota do Mar Negro da Marinha russa, buscando minar os esforços de guerra de Moscou na região crítica.

Os ataques nas profundezas da Rússia, longe das linhas de frente, também aumentaram, com o prefeito de Moscou dizendo que pelo menos dois drones foram abatidos na região da capital no início do domingo.