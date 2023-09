Kim, da Coreia do Norte, volta para casa após visita de uma semana à Rússia

A Coreia do Sul e os Estados Unidos afirmam que a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia violaria as sanções da ONU contra Pyongyang e que os aliados garantiriam que haveria um preço a ser pago.

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol chamou essa parceria militar de "ilegal e injusta", dizendo que a comunidade internacional se "uniria mais fortemente" para lidar com o aprofundamento dos laços entre Moscou e Pyongyang, em respostas por escrito à Associated Press no domingo.

Yoon irá a Nova York na segunda-feira para a Assembleia Geral da ONU.

VISITA BEM DIVULGADA

A Rússia se esforçou ao máximo para divulgar a visita de Kim, dando repetidas dicas sobre a perspectiva de cooperação militar com a Coreia do Norte, um país formado em 1948 com o apoio da União Soviética.

No sábado, Kim encontrou-se com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que mostrou ao líder norte-coreano bombardeiros estratégicos russos com capacidade nuclear, mísseis hipersônicos e navios de guerra.