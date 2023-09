Líder da União Europeia promete plano de ação para combater imigração ilegal

Por Yara Nardi

LAMPEDUSA, Itália (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou neste domingo a ilha italiana de Lampedusa, que vem testemunhando um aumento nas chegadas de imigrantes, e prometeu um plano de ação da União Europeia contendo 10 pontos para ajudar a Itália a lidar com a situação.

Quase 126 mil imigrantes chegaram à Itália este ano, praticamente o dobro do número registrado na mesma época em 2022. A pequena ilha de Lampedusa assistiu recentemente a um aumento acentuado no número de pessoas que chegam de barco, com mais de 7.000 desembarcando só nesta semana, mais do que a população permanente do local.