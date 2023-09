Sobreviventes das enchentes na Líbia avaliam a escassez de água e o risco de minas terrestres

Por Ahmed Elumami e Ayman al-Warfali

DERNA, LÍBIA (Reuters) - As pessoas cujas casas foram varridas pelas enchentes na cidade de Derna, no leste da Líbia, há uma semana, enfrentaram no domingo o dilema de ficar, apesar da falta de água potável, ou fugir por áreas onde as minas terrestres foram deslocadas pelas torrentes.

Teme-se que milhares de pessoas tenham morrido depois que duas represas acima de Derna se romperam em 10 de setembro, derrubando blocos residenciais ao longo de um leito de rio normalmente seco enquanto as pessoas dormiam. Muitos corpos foram arrastados para o mar e mais de 1.000 já foram enterrados em valas comuns, de acordo com as Nações Unidas.