Acidente de ônibus mata pelo menos 24 pessoas no Peru

A imprensa local informou que o acidente ocorreu à 1h30 da madrugada no horário local, mas a polícia e a viação não confirmam.

Manuel Zevallos, prefeito do distrito de Anco, onde o acidente ocorreu, afirmou mais cedo ao veículo de imprensa local RPP que pelo menos 20 pessoas haviam morrido, e outras 20 estavam feridas.

A Sutran disse que investigações preliminares apontaram que o ônibus estava em dia com as inspeções de segurança e o seguro contra acidentes.

As precárias estradas peruanas são palco frequente de acidentes, e pelo menos 24 pessoas morreram em janeiro quando um ônibus despencou de uma ribanceira no norte do país.

(Reportagem de Marco Aquino e Brendan O'Boyle)