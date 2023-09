Ativistas do Vietnã buscarão refúgio nos EUA após acordo, dizem autoridades

Nos Estados Unidos, espera-se que as famílias procurem reassentamento no âmbito do programa de refugiados “Prioridade 1”. Os ativistas não foram condenados à prisão, mas estavam impedidos de sair do Vietnã.

O governo do Vietnã também concordou em libertar dois ativistas vietnamitas presos buscados pelos Estados Unidos antes da visita de Biden na semana passada, disse uma autoridade dos EUA, e assinou acordos sobre liberdade religiosa, operações de organizações não governamentais (ONG) no país, condições prisionais e leis trabalhistas, disse uma das autoridades.

Os tópicos do acordo, que a Reuters não revisou de forma independente, não haviam sido divulgados previamente. Eles foram assinados no momento em que o Vietnã concordou em elevar Washington ao mais alto status diplomático de Hanói, ao lado da China e da Rússia, em uma viagem na qual Biden endossou a visão do país como um líder de alta tecnologia.

Os prisioneiros vietnamitas incluíam um jurista especializado em religião libertado na Alemanha e outro indivíduo condenado por evasão fiscal relacionada à sua ONG.

As autoridades não identificaram nenhuma das quatro pessoas, alegando sensibilidades diplomáticas e de segurança, mas os nomes dos dois ex-prisioneiros são conhecidos. O advogado Nguyen Bac Truyen confirmou a sua libertação e a sua viagem com a esposa para a Alemanha no início deste mês. A libertação da jornalista independente Mai Phan Loi também foi confirmada no início deste mês.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington; Reportagem adicional de Francesco Guarascio em Hanói)