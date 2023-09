Chamas destroem torre histórica do Sudão enquanto guerra entra no 6º mês

Não se sabe ao certo o que causou o incêndio que consumiu a torre a partir de sábado. As RSF acusaram o Exército de tê-la como alvo, juntamente com outros edifícios importantes, em meio aos esforços para expulsar combatentes paramilitares das posições que ocupavam em toda a capital no início do conflito.

O Ministério das Relações Exteriores do Sudão, alinhado com o Exército, emitiu uma declaração nesta segunda-feira acusando as RSF de incendiar "várias instituições econômicas e edifícios comerciais importantes" nos últimos dois dias, mas não mencionou especificamente a torre.

A guerra entre o Exército e as RSF estourou em meados de abril, quando tensões ligadas a um plano de transição política apoiado internacionalmente eclodiram, quatro anos após a queda do governante de longa data Omar al-Bashir durante uma revolta popular.

O conflito causou confrontos generalizados, saques e escassez de alimentos e medicamentos em Cartum e outras cidades, forçando mais de 5 milhões de pessoas a abandonar suas casas.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz)