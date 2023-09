Chanceler chinês visita Rússia antes de possível encontro entre Xi e Putin

PEQUIM (Reuters) - O principal diplomata da China, Wang Yi, inicia nesta segunda-feira uma viagem de quatro dias à Rússia, durante a qual se espera que os dois países exibam uma confiança política mútua mais profunda, preparando-se para uma possível visita histórica do presidente Vladimir Putin a Pequim em outubro.

Wang, que chefia o Ministério das Relações Exteriores, bem como o escritório de relações exteriores do Partido Comunista, se reunirá com o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, para conversas anuais sobre segurança, informou o ministério em um comunicado.

As conversas do diplomata veterano com seu colega Sergei Lavrov abrangerão uma "ampla gama de questões", incluindo "contatos em níveis mais altos", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na semana passada.