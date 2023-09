China e Rússia têm visão parecida sobre EUA e Ucrânia, diz ministério russo

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse, em comunicado publicado no Telegram, que "a proximidade nas posições das partes sobre as ações dos EUA na arena internacional, incluindo aquelas de natureza antirrussa e antichinesa, foi notada".

Os EUA e seus aliados têm dito que estão preocupados com o crescente alinhamento entre China e Rússia, que se fortaleceram após Moscou enviar milhares de soldados à Ucrânia em 2022, no que Washington e Kiev afirmam ser um ato de agressão não provocado.

Embora não tenham se comprometido com ajuda militar para defesa mútua e com o presidente russo, Vladimir Putin, buscando mais o apoio chinês do que o contrário, os dois países disseram que se aproximaram para contrabalancear a influência norte-americana nos assuntos globais.

As conversas de Wang com Lavrov incluem as preparações para a participação da Rússia no terceiro fórum Cinturão e Rota, em Pequim, em outubro, disse o ministério russo, sem confirmar se Putin participará do evento.

"As negociações ocorreram de forma confiável e construtiva, que é inerente ao diálogo russo-chinês", informou a pasta.

O ministério acrescentou que ambos conversaram "em detalhes" sobre a Ucrânia, "notando a futilidade das tentativas de resolver a crise sem levar em consideração os interesses e, especialmente, sem a participação da Rússia".