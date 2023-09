Clima fica no centro das atenções na ONU em meio a temperaturas recordes

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - Com o mundo a caminho de bater o recorde do ano mais quente da história, líderes mundiais, líderes empresariais, celebridades e ativistas convergiram para Manhattan para a Semana do Clima e a Cúpula de Ação Climática da ONU, concentrando novamente a atenção do mundo na crise climática.

O encontro anual sobre o clima coincide com o início da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, reunindo chefes de Estado e autoridades governamentais de alto escalão com líderes do setor privado para se concentrarem nas mudanças climáticas em um ano marcado por um número recorde de desastres envolvendo bilhões de dólares, incluindo oito inundações graves.