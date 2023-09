Direitos humanos na Rússia "se deterioraram significativamente" desde a guerra, diz especialista da ONU

A especialista da ONU Katzarova, ex-jornalista búlgara que liderou investigações durante as duas guerras da Chechênia para a Anistia Internacional, também se referiu às tentativas da Rússia de obstruir seu mandato, dizendo que tais ações demonstravam "falta de vontade política para cumprir suas obrigações de direitos humanos".

Moscou já havia dito anteriormente que não cooperaria com a investigação.

Um debate sobre as conclusões do relatório é esperado na sessão do CDH em Genebra na quinta-feira. Os países da União Europeia devem buscar uma renovação do mandato de Katzarova.