Em meio à relação tensa, secretário de Estado dos EUA se reúne na ONU com vice chinês

Por Humeyra Pamuk e Michael Martina

NOVA YORK (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se nesta segunda-feira com o vice-presidente chinês, Han Zheng, antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, em um momento no qual das duas maiores economias do mundo realizam uma série de reuniões para estabilizar o complicado relacionamento entre elas.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Malta, por 12 horas no último fim de semana. Ambos os lados descreveram as conversas como “sinceras, substantivas e construtivas”.