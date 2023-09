Especialistas da ONU afirmam que crimes de guerra são cometidos na Etiópia, apesar de fim formal do conflito

GENEBRA (Reuters) - Crimes de guerra e crimes contra a humanidade ainda estão sendo cometidos na Etiópia quase um ano depois que governo e forças regionais de Tigré concordaram em acabar com os combates, disseram especialistas da ONU em um relatório publicado nesta segunda-feira.

Milhares de pessoas morreram no conflito de dois anos que chegou formalmente ao fim em novembro do ano passado. Ambos os lados se acusaram mutuamente de atrocidades, incluindo massacres, estupros e detenções arbitrárias, mas cada um negou a responsabilidade por abusos sistêmicos.

"Embora a assinatura do acordo possa ter silenciado as armas, não resolveu o conflito no norte do país, em particular em Tigré, nem trouxe uma paz abrangente", disse Mohamed Chande Othman, presidente da Comissão Internacional de Especialistas em Direitos Humanos na Etiópia, em uma declaração que acompanha o relatório.