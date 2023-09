EUA e Irã trocam prisioneiros após descongelamento de US$6 bilhões

Não ficou claro se a troca poderá trazer progresso nas muitas questões que dividem as duas nações, incluindo o programa nuclear do Irã, o seu apoio às milícias xiitas regionais, a presença de tropas dos EUA no Golfo e as sanções dos EUA ao Irã.

Um avião enviado pelo mediador Catar tirou os cinco cidadãos norte-americanos e dois de seus parentes de Teerã depois que ambos os lados obtiveram a confirmação de que os recursos foram transferidos para contas em Doha, disse à Reuters uma fonte informada sobre o assunto.

Uma testemunha da Reuters viu o avião pousar no Aeroporto Internacional de Doha.

Anteriormente, dois dos cinco iranianos desembarcaram no Catar, disse uma autoridade dos EUA. Três optaram por não regressar ao Irã.

Os cinco iranianos-americanos - um dos quais estava detido há cerca de oito anos sob acusações que os Estados Unidos rejeitaram como infundadas - embarcariam em um avião do governo dos EUA em Doha para regressar aos Estados Unidos.

O acordo, após meses de conversações no Catar, elimina uma grande irritação entre os EUA, que classificam Teerã como patrocinador do terrorismo, e o Irã, que chama Washington de “Grande Satã”.