EUA e Irã trocarão prisioneiros após descongelamento de US$6 bilhões

"Uma aeronave do Catar está de prontidão no Irã, esperando para levar cinco cidadãos dos EUA que serão libertados em breve e dois parentes para Doha na manhã de segunda-feira", afirmou a fonte.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã Nasser Kanaani disse que os fundos, bloqueados na Coreia do Sul depois que as sanções dos EUA ao Irã foram endurecidas em 2018, estariam disponíveis para Teerã na segunda-feira. Segundo o acordo, o Catar garantirá que o dinheiro seja gasto em bens humanitários.

Não houve nenhum comentário público imediato dos EUA.

Espera-se que os cinco norte-americanos com dupla nacionalidade voem de Doha para os Estados Unidos. Em troca, cinco iranianos detidos nos EUA serão libertados.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que dois iranianos retornariam ao Irã, enquanto dois permaneceriam nos EUA a pedido deles. Um detento se juntaria à sua família em um terceiro país, acrescentou.

O acordo eliminará uma grande irritação entre os EUA, que considera Teerã um Estado patrocinador do terrorismo, e o Irã, que chama Washington de "Grande Satã".