EUA preparam medidas para ajudar pequenos empresários cubanos, diz fonte

O anúncio tem o objetivo de facilitar que norte-americanos ajudem diretamente pequenos empresários cubanos, estabelecendo regras para que empréstimos sejam feitos a eles por meio do sistema financeiro norte-americano, afirmou a fonte.

As medidas podem entrar em vigor enquanto o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, estiver visitando Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa na terça-feira.

Não há sinais, contudo, de que essa medida seja parte de uma retirada mais ampla das sanções norte-americanas sobre Cuba.

“Cremos que o setor privado em Cuba é nossa maior esperança de gerar desenvolvimento econômico e emprego para melhorar o padrão de vida do povo cubano e reduzir os atuais altos níveis de migração”, afirmou uma autoridade do Departamento de Estado dos EUA.

Em Nova York, Díaz-Canel deve pressionar para que os EUA retirem Cuba da lista de países financiadores do terrorismo. O governo Biden está revendo tal designação, imposta pelo presidente Donald Trump no fim do seu mandato.

Empresas privadas voltaram a operar em Cuba há dois anos, após serem proibidas por décadas. Mas o financiamento internacional tem sido grandemente impedido pelas sanções econômicas impostas por Washington ainda na Guerra Fria.