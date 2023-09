Filho de "El Chapo" se declara inocente das acusações de tráfico de drogas nos EUA

Autoridades dos EUA disseram que a prisão e extradição de Ovidio Guzmán representam uma vitória significativa na campanha do governo do presidente Joe Biden para conter o fluxo mortal de fentanil pela fronteira mexicana.

Durante uma breve audiência realizada sob forte esquema de segurança, Guzmán, vestindo um macacão laranja com os tornozelos algemados, ouviu o processo por meio de um intérprete de espanhol, informou o jornal Chicago Tribune.

Guzmán chegou a ficar preso por um breve período em Culiacán, no Estado de Sinaloa, no norte do México, em 2019, mas o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenou que ele fosse libertado depois que centenas de pistoleiros do Cartel de Sinaloa atacaram as forças de segurança na cidade.

Guzmán foi capturado novamente em janeiro, após um intenso tiroteio. Os EUA solicitaram sua extradição em fevereiro.

Duas das seis acusações que Guzmán enfrenta são punidas obrigatoriamente com prisão perpétua, segundo os promotores, de acordo com o Tribune. Os EUA concordaram em não aplicar a pena de morte como parte de sua negociação de extradição com o México, informou o jornal.

Guzmán renunciou ao seu direito a uma audiência de detenção e será mantido sem fiança até o julgamento, disse um porta-voz da Procuradoria Federal dos EUA em Chicago. Sua próxima aparição no tribunal está marcada para novembro.