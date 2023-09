Guerra na Ucrânia ofusca exercícios navais da Otan no Mar Báltico

Por Sabine Siebold e Janis Laizans

A BORDO DO USS MESA VERDE NO (Reuters) - A guerra da Ucrânia injetou uma dose de realismo sombrio ao exercício naval anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Mar Báltico, com as forças do Ocidente treinando pela primeira vez sobre como reagir a um eventual ataque russo contra a região.

As duas semanas de exercícios militares no local ocorrem nos mares de Letônia e Estônia, membros da Otan que fazem fronteira com a Rússia a leste e ficaram mais expostos a ameaças de Moscou desde que as forças russas invadiram a Ucrânia no ano passado.