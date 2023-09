Itália aprovará medidas mais rígidas para impedir chegada de imigrantes

Em uma tentativa de retomar a iniciativa, o gabinete deverá aumentar o tempo de detenção dos imigrantes que aguardam repatriação para até 18 meses, em vez dos três atuais, segundo as autoridades.

Os ministros também aprovarão a criação de mais centros de detenção em áreas isoladas.

De acordo com a legislação italiana, os imigrantes que aguardam repatriação podem ser detidos se não puderem ser expulsos imediatamente.

Mais de 127.000 imigrantes chegaram à Itália até o momento neste ano, de acordo com dados do governo, quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2022.

As autoridades dizem que a maioria dos imigrantes vai para a Itália por motivos econômicos e, portanto, não são elegíveis para asilo.

No entanto, Roma só tem acordos de repatriação com alguns dos países cujos imigrantes desembarcam na Itália e, mesmo quando há um acordo bilateral em vigor, pode levar meses para enviar as pessoas para casa.