Líbios protestam contra autoridades em cidade atingida por enchente devastadora

DERNA, Líbia (Reuters) - Centenas de pessoas protestaram na cidade de Derna, no leste da Líbia, nesta segunda-feira, contra as autoridades do país e exigindo responsabilização, uma semana depois que uma enchente matou milhares de moradores e destruiu bairros inteiros.

Os manifestantes protestaram contra autoridades que incluem o presidente do parlamento líbio, Aguila Saleh, durante a manifestação realizada do lado de fora da mesquita Sahaba. Alguns se sentaram no telhado em frente à cúpula dourada, um marco de Derna.

"Aguila, nós não queremos você! Todos os líbios são irmãos!", gritaram os manifestantes, pedindo unidade nacional em um país politicamente fragmentado por mais de uma década de conflito e caos.