Líder da oposição britânica promete melhorar acordo do Brexit

LONDRES (Reuters) - O líder da oposição do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu melhorar a relação comercial do país com a União Europeia em 2025, caso seu Partido Trabalhista vença a próxima eleição.

Starmer disse ao Financial Times que buscaria laços mais estreitos com o bloco quando a parceria for revisada em 2025, mas reiterou que não deseja levar o Reino Unido de volta ao mercado único ou à união alfandegária.

Em vez disso, o Partido Trabalhista buscaria melhorar o Acordo de Comércio e Cooperação (TCA, na sigla em inglês) de 2021, firmado pelo ex-premiê Boris Johnson. O FT disse que Starmer falou sobre querer laços mais estreitos em áreas como segurança, inovação e pesquisa.