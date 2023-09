Lula se esforça para reviver "soft power" do Brasil em meio às tensões entre EUA e China

Na reunião da cúpula do Brics, realizada no mês passado na África do Sul, onde o grupo das principais economias emergentes expandiu seu número de membros, conforme solicitado pela China, o Brasil obteve o apoio chinês para o assento permanente que deseja no Conselho de Segurança da ONU. Mas é improvável que isso aconteça em breve, de acordo com Shannon.

Os laços mais estreitos com Pequim podem complicar o relacionamento do Brasil com Washington, incluindo o acesso a tecnologias importantes, acrescentou Shannon.

"AGENDA ULTRAPASSADA"

Mais perto de casa, Lula tem colhido pouco em termos concretos do amplo alinhamento de centro-esquerda da América Latina. O bloco comercial do Mercosul levou quase um semestre para responder formalmente a uma nova posição europeia sobre um acordo comercial que está sendo discutido.

E as simpatias de longa data de Lula com os governos de esquerda da Nicarágua e da Venezuela, acusados de abusos contra os direitos humanos, fazem com que ele pareça fora de sintonia com uma nova geração de líderes progressistas da América Latina.

Lula estendeu o tapete vermelho para o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Brasília durante uma cúpula regional em maio, ajudando a tirar o líder socialista do isolamento. Outros líderes, incluindo o presidente de esquerda do Chile, Gabriel Boric, criticaram a presença de Maduro.