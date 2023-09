Moscou dispara mísseis de cruzeiro em exercícios marítimos nas águas entre Rússia e Alasca

As atividades ocorreram na península russa de Chukotka e nos mares de Chukchi e Bering, e foram supervisionados pelo almirante Nikolai Yevmenov, comandante-chefe da marinha russa.

A Rússia está empenhada em demonstrar sua capacidade contínua de projetar força no Ártico e no Extremo Oriente, apesar das tensões em suas Forças Armadas decorrentes da guerra de 18 meses na Ucrânia.

Moscou disse no ano passado que planeja gastar quase 30 bilhões de dólares até 2035 no desenvolvimento da rota marítima do norte, que se tornou mais viável à medida que a mudança climática reduziu o gelo marinho no Ártico.

A região atravessa a parte superior da Rússia, de Murmansk, perto das fronteiras com a Noruega e a Finlândia, até o Estreito de Bering, perto do Alasca.

O presidente russo, Vladimir Putin, destacou a importância da rota em um discurso para o Brics no mês passado, dizendo que a Rússia planeja construir novos portos e terminais de combustível e expandir sua frota de quebra-gelos.