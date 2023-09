Nagorno-Karabakh recebe ajuda da Cruz Vermelha para aliviar crise humanitária

Karabakh é reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas tem uma população majoritariamente armênia que saiu do controle de Baku no início dos anos 90 após uma guerra, contando com o apoio da Armênia através do corredor de Lachin.

A entrega desta segunda-feira cumpriu o outro lado de um acordo entre Yerevan e Baku, mas as tensões mais amplas permanecem.

Os dois países frequentemente trocam tiros ao longo de sua fronteira fechada e fortemente fortificada, e a Armênia, nas últimas semanas, acusou repetidamente o vizinho de reunir tropas em torno de Karabakh, uma alegação que o Azerbaijão nega.