Papa recebe novo enviado russo e promete continuar missão de paz para Ucrânia

Por Philip Pullella

(Reuters) - O Papa Francisco deu as boas-vindas ao novo embaixador da Rússia no Vaticano nesta segunda-feira, e o enviado afirmou que o pontífice lhe disse que estava determinado a seguir em frente com suas iniciativas de paz e humanitárias para a Ucrânia.

O enviado, Ivan Soltanovsky, afirmou que Francisco também lhe disse que queria outro encontro com o Patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, que apoiou fortemente a invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin.