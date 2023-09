Paralisação de governo se aproxima nos EUA e líder republicano enfrenta teste crucial

Mas a postura de linha dura de membros de seu partido em relação a gastos, política e um procedimento de impeachment contra Biden dividiu os republicanos na Câmara e retardou o caminho do Senado para a aprovação de uma legislação de gastos bipartidária.

O jogo político começou a atrair a atenção do mercado financeiro, com a agência de classificação de risco Fitch citando as repetidas negociações de baixo para cima que ameaçam a capacidade do governo de pagar suas contas quando rebaixou a classificação da dívida dos EUA para AA+ de sua designação AAA no início deste ano.

O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, alertou no domingo que a situação equivale a uma "guerra civil" no Partido Republicano. As obstruções não se limitam à Câmara, já que um dos republicanos linha dura no Senado, Tommy Tuberville, bloqueou a confirmação de centenas de autoridades militares graduadas em uma disputa sobre o acesso ao aborto.

McCarthy disse que espera avançar esta semana em um projeto de lei de 886 bilhões de dólares para o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2024, que ficou paralisado na semana passada, pois os membros da linha dura de seu partido retiveram o apoio para exigir um nível de gastos para o ano fiscal de 2024 de 1,47 trilhão de dólares -- 120 bilhões de dólares a menos do que McCarthy e Biden concordaram em maio.

"Dei a eles uma oportunidade neste fim de semana para tentar resolver isso", disse o republicano da Califórnia em uma entrevista de domingo ao programa "Sunday Morning Futures" da Fox News.

Ele disse que as negociações do fim de semana com os integrantes da linha dura da legenda haviam progredido, mas acrescentou: "Vamos levá-la ao plenário, ganhando ou perdendo, e mostrar ao público americano quem é a favor do Departamento de Defesa, quem é a favor de nossas Forças Armadas".