Peru declara estado de emergência em partes de Lima após alta da criminalidade

LIMA (Reuters) - A presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou nesta segunda-feira que seu governo declarou estado de emergência em três distritos devido a um aumento da criminalidade, uma medida que permite que os militares atuem na segurança pública.

O estado de emergência foi declarado nos distritos de San Juan de Lurigancho e San Martín de Porras, ambos na capital Lima, e no distrito de Talara, no norte, de acordo com comunicado da presidente. Ela afirmou em entrevista que a medida tem como objetivo realizar um “combate frontal ao crime e ao crime organizado”.

A medida, que segundo o primeiro-ministro, Alberto Otarola, vai entrar em vigor na terça-feira, suspende direitos civis como a inviolabilidade do lar.