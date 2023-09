Polícia do Reino Unido diz ter recebido relato de agressão sexual após denúncias sobre Russell Brand

A polícia disse que, desde que essas alegações foram publicadas e transmitidas, recebeu um relato de uma agressão que teria ocorrido no Soho, no centro de Londres, em 2003.

"Os policiais estão em contato com a mulher e lhe darão apoio", disse o comunicado da Polícia Metropolitana.

Não houve nenhum comentário imediato dos representantes de Brand após a declaração da polícia.

Brand, ex-marido da cantora norte-americana Katy Perry, publicou uma mensagem de vídeo nas mídias sociais para negar as "alegações criminais muito sérias" horas antes de serem publicadas no sábado.

"Essas alegações se referem à época em que eu estava trabalhando no mainstream, quando eu estava nos jornais o tempo todo, quando eu estava no cinema. E, como já escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito, muito promíscuo", disse Brand.

"Agora, durante esse período de promiscuidade, os relacionamentos que tive foram absolutamente sempre consensuais", acrescentou o comediante, conhecido por seu estilo e aparência extravagantes, que estrelou vários filmes como "Get Him to the Greek".