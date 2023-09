Político húngaro sinaliza possível atraso em processo de adesão da Suécia à Otan

BUDAPESTE (Reuters) - A Hungria não tem certeza de que precisa aprovar a candidatura da Suécia para ingressar na Otan, disse o presidente do parlamento à televisão local na noite de domingo, potencialmente sinalizando mais atrasos no processo.

A aprovação da Hungria está parada no parlamento desde julho de 2022, em meio a preocupações com as críticas de políticos suecos sobre o retrocesso democrático da Hungria.

"Não é certo que precisamos aprovar essa proposta", disse à HirTV o presidente do parlamento, Laszlo Kover, um parlamentar sênior do partido governista Fidesz, referindo-se à Suécia.