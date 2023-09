Premiê de Kosovo acusa enviado da UE de apoiar Sérvia durante discussões

PRISTINA (Reuters) - O primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, acusou o mediador da União Europeia nesta segunda-feira de apoiar a Sérvia, dias após o fracasso das discussões em Bruxelas, com a UE culpando o que chamou de falta de vontade de Kosovo em honrar seu compromisso com um acordo.

Kurti disse que o enviado da UE, Miroslav Lajcak, estava coordenando com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, para pressioná-lo a implementar apenas uma parte de um acordo assinado neste ano, que poderia abrir caminho para a normalização entre os dois inimigos tradicionais.

"No dia 14 de setembro, houve um claro posicionamento do mediador contra o Kosovo... Eles percorreram um longo caminho para atacar o futuro de Kosovo", disse Kurti em uma coletiva de imprensa em Pristina, capital do país.