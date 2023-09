Rei Charles e Macron esperam construir vínculo pessoal pós-Brexit

Esta semana, o rei e o presidente terão uma reunião no Palácio do Eliseu sobre a guerra na Ucrânia, os golpes no Sahel e a próxima cúpula de inteligência artificial do Reino Unido, entre outras questões, disseram autoridades francesas.

Eles também terão muito em comum quando se encontrarem no Museu de História Natural de Paris para discutir o aquecimento global.

Durante as negociações climáticas da COP em Glasgow, em 2021, Macron e o então príncipe Charles trabalharam juntos para arrecadar fundos para a iniciativa Great Green Wall (Grande Muralha Verde), que tinha como objetivo plantar uma faixa de 8 mil quilômetros de árvores em toda a África.

Charles convenceu o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, a doar 1 bilhão de dólares para o plano, disse Macron à Reuters na época.

"Foi o príncipe Charles que fez Bezos vir", disse Macron. "Ele é muito comprometido com o meio ambiente, e tem sido assim há muito tempo. E ele é um grande defensor da amizade entre a França e o Reino Unido."