Reino Unido, França, EUA e Alemanha pedem que Irã reverta veto a inspetores nucleares

LONDRES (Reuters) - Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha pediram que o Irã reverta a decisão de barrar "vários" inspetores da Organização das Nações Unidas (ONU), informou nesta segunda-feira um comunicado conjunto publicado pelo governo britânico.

"O Irã precisa imediatamente reverter as rejeições a inspetores e cooperar totalmente com a Agência (Agência Internacional de Energia Atômica) para que eles possam dar mostras de que o programa nuclear iraniano é exclusivamente pacífico", afirmou o comunicado.

"Estamos em um momento no qual a AIEA tem questões sérias e de longo prazo não resolvidas relacionadas a materiais e atividades nucleares não declarados no Irã, e sobre as quais o Irã falhou em solucionar por mais de quatro anos", acrescentou.