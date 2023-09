Sindicato e montadoras dos EUA tentam chegar a acordo para evitar ampliação de greve

(Reuters) - A greve do sindicato United Auto Workers (UAW) contra três grandes montadoras dos Estados Unidos entra em seu quarto dia nesta segunda-feira, enquanto os dois lados tentam chegar a um acordo para evitar interrupções dispendiosas em mais fábricas.

Os negociadores do sindicato e os representantes de General Motors, Ford e Stellantis vão retomar as negociações nesta segunda-feira, buscando encerrar uma das mais ambiciosas ações trabalhistas do setor industrial norte-americano em décadas, que viu o sindicato fazer greves simultâneas contra as três montadoras pela primeira vez.

A greve coordenada ocorre em um momento em que a aprovação dos sindicatos pelos norte-americanos está em seu ponto mais alto em décadas, mesmo que a filiação a eles permaneça praticamente inalterada.