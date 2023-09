Taiwan pede que China interrompa atividades militares "destrutivas"

O ministério disse que, desde domingo, havia avistado 103 aeronaves militares chinesas sobre o mar, um número que chamou de "alta recente".

Seu mapa das atividades chinesas nas últimas 24 horas mostrou caças cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan, que servia como uma barreira não oficial entre os dois lados até que a China começou a cruzá-la regularmente há um ano.

Outras aeronaves voaram ao sul de Taiwan através do Canal Bashi, que separa a ilha das Filipinas.

As atividades da China no último dia causaram "sérios desafios" à segurança no estreito e na região, disse o ministério em uma declaração anexa.

A paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são responsabilidades comuns de todas as partes da região, acrescentou.

"O assédio militar contínuo das forças armadas comunistas pode facilmente levar a um aumento acentuado das tensões e piorar a segurança regional", afirmou o ministério. "Pedimos às autoridades de Pequim que assumam a responsabilidade e parem imediatamente com essas ações unilaterais destrutivas."