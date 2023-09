Ucrânia diz que processará Polônia, Hungria e Eslováquia por proibirem importação de alimentos

KIEV (Reuters) - A Ucrânia planeja processar Polônia, Hungria e Eslováquia na Organização Mundial do Comércio (OMC) por conta da imposição de proibições a produtos agrícolas ucranianos, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

O apelo pode ser enviado "em um futuro próximo", disse uma autoridade, e segue uma decisão dos três países que fazem fronteira com a Ucrânia de proibir as importações dos principais produtos de exportação do país.

Nesta segunda-feira, o site Politico citou o representante comercial da Ucrânia, Taras Kachka, dizendo em uma entrevista que Kiev planeja processar os três países.