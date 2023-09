Ucrânia diz que rompeu linhas russas ao recapturar dois vilarejos no leste do país

KIEV (Reuters) - Um importante general ucraniano saudou a recente recaptura de dois vilarejos no leste do país como um avanço importante nesta segunda-feira, dizendo que a conquista permitiu que as tropas de Kiev rompessem as linhas russas perto da cidade destruída de Bakhmut.

No entanto, o general Oleksandr Syrskyi, comandante das tropas terrestres da Ucrânia, disse que os combates continuavam intensos em torno dos dois vilarejos, enquanto a Rússia tentava recuperar as posições perdidas. Moscou não reconheceu ter perdido o controle de nenhum dos locais.

O presidente da Ucrânia, Volodymr Zelenskiy, anunciou a recaptura de Klishchiivka no flanco sul de Bakhmut no domingo, dois dias depois que Kiev disse que suas forças haviam recuperado o controle da vizinha Andriivka. Ambos vilarejos ficam em um terreno mais alto do que Bakhmut.