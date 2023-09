Uma semana após enchente na Líbia, famílias sofrem por desaparecidos

“Agora os esforços estão concentrados no resgate de qualquer pessoa e na recuperação de corpos debaixo dos escombros, especialmente no mar, com a participação de muitos mergulhadores e equipes de resgate especializadas dos países.”

ESTADO FALIDO

As estradas para Derna estavam entupidas nesta segunda-feira com ambulâncias e caminhões transportando alimentos, água, fraldas, colchões e outros suprimentos.

Os países ocidentais e os Estados regionais enviaram equipes de resgate e hospitais móveis. Cinco socorristas gregos, incluindo três membros das Forças Armadas, morreram em um acidente de carro no domingo.

O esforço de recuperação tem sido prejudicado pelo caos em uma nação que tem sido um Estado falido desde a revolta apoiada pela Otan que derrubou Muammar Gaddafi em 2011.

Derna fica no leste, fora do controle de um governo reconhecido internacionalmente no oeste, e até 2019 era mantida por uma sucessão de grupos militantes islâmicos, incluindo filiais da Al Qaeda e do Estado Islâmico.