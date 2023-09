(Reuters) - O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, discutiu nesta terça-feira a situação na península coreana e na Ucrânia com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, informou seu gabinete, de acordo com a agência de notícias RIA.

Os dois também discutiram a cooperação militar entre Moscou e Pequim, segundo a agência.

(Reportagem da Reuters)