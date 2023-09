Azerbaijão lança ação militar em Karabakh para desarmar armênios

O Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou em uma nota sobre sua intenção de "desarmar e garantir a retirada das formações das forças armadas da Armênia de nossos territórios, (e) neutralizar sua infraestrutura militar".

O ministério disse que estava mirando apenas em alvos militares legítimos usando "armas de alta precisão" e não em civis, como parte do que chamou de um esforço para "restaurar a ordem constitucional da República do Azerbaijão".

Os civis estavam livres para sair pelo que chamou de corredores humanitários, acrescentou, incluindo um para a Armênia.

A Armênia, que afirma que suas forças armadas não estão presentes em Karabakh, disse em um comunicado através de seu Ministério da Defesa que a situação em sua própria fronteira com o Azerbaijão era estável.

Reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, Karabakh tem uma população predominantemente de etnia armênia e saiu do controle de Baku no início da década de 1990, após uma guerra.

O Azerbaijão reconquistou grandes extensões de terra dentro e ao redor da região em uma guerra em 2020, mas autoridades de etnia armênia, que consideram a área como sua terra natal ancestral, permaneceram no controle de parte de Karabakh, incluindo sua capital.