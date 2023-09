Governo da Índia apresenta projeto de lei para reservar 1/3 das cadeiras do Parlamento para mulheres

Por Rupam Jain

NOVA DÉLHI (Reuters) - O governo indiano apresentou um projeto de lei nesta terça-feira para reservar um terço dos assentos da câmara baixa do Parlamento e das assembleias estaduais para as mulheres, retomando uma antiga proposta que deverá aumentar a posição do partido do primeiro-ministro Narendra Modi entre as indianas.

A polêmica proposta legislativa está suspensa há décadas devido à oposição de alguns partidos políticos do interior e precisa da aprovação de ambas as casas do Parlamento e da maioria das legislaturas estaduais para se tornar lei.