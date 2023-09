Índia rejeita suspeitas do Canadá sobre papel no assassinato de líder sikh

O ministério convocou Cameron MacKay, alto comissário ou embaixador do Canadá em Nova Délhi, para notificá-lo da medida, acrescentou.

Anteriormente, Nova Délhi pediu a Ottawa que tomasse medidas contra elementos anti-indianos no Canadá.

"As alegações de envolvimento do governo da Índia em qualquer ato de violência no Canadá são absurdas e motivadas", disse, acrescentando que acusações semelhantes feitas por Trudeau ao primeiro-ministro Narendra Modi foram "completamente rejeitadas".

Trudeau disse que levantou a questão diretamente com Modi durante a cúpula do G20 em Nova Délhi, nos dias 9 e 10 de setembro, e pediu ao seu governo que cooperasse com o Canadá para resolver o problema.

Modi, por sua vez, transmitiu a Trudeau sua forte preocupação com as recentes manifestações no Canadá por parte dos sikhs que pedem um Estado independente.

O Canadá tem a maior população de sikhs fora do Estado indiano de Punjab, com cerca de 770.000 pessoas declarando o sikhismo como sua religião no censo de 2021.