Irã pede que EUA mostrem "boa vontade" para retomar acordo nuclear

O ex-presidente dos EUA Donald Trump saiu do acordo em 2018, argumentando que ele era muito generoso com Teerã, e restaurou as amplas sanções econômicas contra o Irã.

As iniciativas para ressuscitar o pacto pareciam ter morrido há cerca de um ano, quando diplomatas dizem que o Irã rejeitou o que os mediadores da UE chamaram de proposta final.

Os diplomatas consideram agora que o acordo de 2015 está além da possibilidade de resgate, devido aos avanços do Irã especialmente no funcionamento de centrífugas avançadas que têm uma produção muito maior de urânio enriquecido.

(Reportagem de Parisa Hafezi na Organização das Nações Unidas)