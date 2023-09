Jornalistas recebem ordens para deixar cidade líbia atingida por enchentes após protestos

"É uma tentativa de criar melhores condições para que as equipes de resgate realizem o trabalho de forma mais tranquila e eficaz", disse ele. "O grande número de jornalistas se tornou um impedimento para o trabalho das equipes de resgate."

Mais tarde, ele declarou que os repórteres não estavam sendo instruídos a deixar Derna por completo, apenas a deixar áreas onde sua presença poderia atrapalhar as operações de resgate.

A manifestação em massa de segunda-feira foi a primeira registrada na cidade desde que ela foi atingida pelo pior desastre natural da história da Líbia, uma semana antes. As conexões de comunicação com a cidade, que funcionavam apesar da enchente, foram fechadas na manhã de terça-feira.

Milhares de pessoas foram confirmadas como mortas e outras milhares ainda estavam desaparecidas devido à enchente de 10 de setembro, quando barragens estouraram acima de Derna em uma tempestade, liberando uma torrente de água que varreu o centro da cidade.

Na segunda-feira, os manifestantes se aglomeraram na praça em frente à histórica mesquita Sahaba, com cúpula dourada, cantando slogans. Alguns agitaram bandeiras do alto do teto da mesquita. No final da tarde, eles incendiaram a casa do prefeito Abdulmenam al-Ghaithi, disse seu diretor de gabinete à Reuters.

O governo que administra o leste da Líbia disse que Ghaithi foi suspenso do cargo de prefeito e que todos os membros do conselho municipal de Derna haviam sido demitidos de seus cargos e encaminhados aos investigadores.