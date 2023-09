Líder da oposição britânica diz a Macron que deseja relações mais próximas com França

"Se tivermos o privilégio de sermos eleitos para o poder, pretendo desenvolver esse relacionamento e torná-lo ainda mais forte do que é hoje."

O gabinete de Macron disse que eles discutiram o fortalecimento da cooperação entre os dois países, a economia, a segurança energética e a guerra na Ucrânia.

No fim de semana, Starmer disse que buscaria um acordo comercial "muito melhor" com a União Europeia caso vença a próxima eleição.

As pesquisas mostram que o Partido Trabalhista, de Starmer, está a caminho de derrotar o Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, que está no poder desde 2010 e tem lidado com uma crise de custo de vida, inflação alta e uma economia estagnada.

Starmer, que fez campanha para permanecer na UE e uma vez pressionou por um segundo referendo do Brexit, disse ao Financial Times que o comércio atual com o bloco é "muito pequeno" e que ele quer uma relação comercial mais próxima.

(Por Elizabeth Pineau e Andrew MacAskill)