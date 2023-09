Líder republicano da Câmara dos EUA testa estreita maioria contra paralisação do governo

Os republicanos detêm uma maioria de 221 a 212 assentos na Câmara, o que deixa McCarthy com pouco espaço de manobra enquanto enfrenta a oposição de um pequeno grupo de parlamentares. McCarthy disse a jornalistas que levará dois projetos de lei de gastos para apreciação na Câmara nesta semana, incluindo uma medida provisória de curto prazo, para ver se ambos podem ser aprovados.

"Continuarei a lutar até o fim", disse McCarthy, afirmando que uma paralisação do governo prejudicará a segurança dos EUA no exterior e na fronteira com o México.

"Devemos mostrar ao povo norte-americano nossas ideias e sermos capazes de aprová-las", acrescentou McCarthy. "Vamos ser racionais, responsáveis e razoáveis."

As turbulências políticas nos EUA têm começado a atrair a atenção de Wall Street, com a agência de classificação Fitch citando repetidas negociações que ameaçam a capacidade do governo de pagar suas contas quando rebaixou o rating da dívida do país para AA+, de AAA, neste ano.

McCarthy tem prometido avançar nesta semana com um projeto de lei de 886 bilhões de dólares para os gastos militares do país no ano fiscal de 2024, que ficou paralisado na semana passada, pois os parlamentares de oposição mantiveram apoio para demanda de um nível de gastos no ano fiscal de 2024 de 1,47 trilhão de dólares - 120 bilhões a menos do que McCarthy e Biden concordaram em maio. A votação está prevista para quarta-feira.

McCarthy disse que também apresentará uma medida provisória de curto prazo - conhecida como "resolução contínua" - ao plenário na quinta-feira.