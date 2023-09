Lula volta à ONU com discurso sobre desigualdade e críticas a países ricos

CONSELHO DE SEGURANÇA

Outro foco das críticas do presidente à governança global foi o Conselho de Segurança da ONU. Ao criticar os conflitos, citou a guerra na Ucrânia como resultado da "incapacidade coletiva" de fazer valer os princípios da carta das Nações Unidas, mas citou ainda o conflito no Iêmen, e as crises na Palestina, Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conacri, Mali, Níger e Sudão, no Haiti e na Líbia, além do risco de golpe na Guatemala.

"Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações", disse. "Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana."

A maior crítica foi dirigida justamente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre o qual o Brasil cobra há pelo menos três décadas uma reforma no modelo que deu a Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia -- os vencedores da 2ª Guerra Mundial -- assentos permanentes e poder de veto.

Nos últimos 20 anos, os principais conflitos mundiais passaram por ações unilaterais desses mesmos membros permanentes, como as invasões do Iraque pelos Estados Unidos e da Ucrânia, pela Rússia.

"O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia", defendeu Lula.