Manifestações na Líbia transformam consequências de enchente em tempestade política

(Reuters) - As consequências do pior desastre natural da história da Líbia estavam se transformando em uma tempestade política nesta terça-feira, depois que manifestantes furiosos incendiaram a casa do prefeito de Derna.

A administração responsável pelo leste da Líbia disse que havia suspendido o prefeito e demitido todo o conselho da cidade, depois que manifestantes furiosos exigiram punição para as autoridades que deixaram os moradores em perigo.

As manifestações marcaram a primeira agitação no local desde que uma enchente destruiu o centro da cidade em 10 de setembro, deixando milhares de moradores mortos e outros milhares ainda desaparecidos. Após os protestos, as conexões de comunicação com Derna foram abruptamente cortadas na manhã desta terça.