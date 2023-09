Mercado financeiro piora avaliação de Haddad e expectativa sobre economia, mostra Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a expectativa para a economia brasileira pioraram em setembro na opinião do mercado financeiro, mostrou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira.

Os que avaliam o trabalho do ministro da Fazenda como positivo somaram 46% em setembro, ante os 65% de julho, enquanto os que veem a atuação de Haddad como negativa aumentaram para 23%, frente a 11%. Já a avaliação regular sobre o trabalho do ministro subiu para 31%, contra 24%.

A pesquisa da Quaest, contratada pela Genial Investimentos, também mostrou uma piora na expectativa sobre a economia: 36% disseram esperar que a economia melhore nos próximos 12 meses, ante 53% na sondagem de julho, já a porcentagem daqueles que preveem que a economia piore foi a 34%, em comparação com 21% antes. Os que acreditam que a economia vai ficar do mesmo jeito foram a 30%, ante 26%.